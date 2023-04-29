T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 29 Nisan 2023

DOSYA NO: 2023/9 Esas

KARAR NO: 2023/226

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cihan ve Nur kızı, 01/02/2006 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak mah/köy nüfusuna kayıtlı MERYEM KEMENDİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.04.2023