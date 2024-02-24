T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/187 Esas

KARAR NO: 2024/91

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2024 tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında beraat kararı verilen dosyanın müştekisi NOZIMAKHON OIBEKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.02.2024