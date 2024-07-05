T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/550 Esas



KARAR NO: 2024/309

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Abir oğlu, 01/10/2008 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMAD ALAZBA tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.07.2024