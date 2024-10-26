T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/308 Esas

KARAR NO: 2024/478

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Emircan Karasöğüt'ün TCK'nun 142/2-b-h maddesi gereğince sonuç olarak 1 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılması kararı verilen dosyanın MÜŞTEKİSİ olan Mansur ve Rua kızı, 1985 doğumlu, RWAA MANSOUR A DAKAKNI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024