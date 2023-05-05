T.C. İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 05 Mayıs 2023

2021/30873 ESAS

ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

Alacaklı GETAWAY GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne borçlu KUMARS PİRALİ KHEİRABADİ hakkında yapılan Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına ait takiplerde ödeme emri yolu ile icra takibinde,

Borçlu KUMARS PİRALİ KHEİRABADİ’ nun bilinen tüm adreslerine gönderilen Örnek 13 ödeme emri bila tebliğ dönmüş olup, yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilamsız takiplerde ödeme emri yolu ile takip talebinde 92.786,00 TL Asıl Alacak, 12.371,79 TL İşlemiş Faiz olmak üzere toplam 105.157,79 TL alacağın icra gideri icra vekalet ücreti ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek yasal faizi ile tahsili için borçlu KUMARS PİRALİ KHEİRABADİ’ na ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına ait takiplerde ödeme emri yolu ile takip yapılmış olup iş bu ödeme emrinin adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan borçlu KUMARS PİRALİ KHEİRABADİ’ na İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (30) günlük yasal süreye 15 gün ilaveten (45) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) günlük yasal süreye 15 gün ilaveten (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği bu ilanın borçluya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O TR680001500158007264713905