T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ
Örnek No: 54*
T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ
2018/7 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/7 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.550.000,00
1
Taşıt
34DB4896 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E250 Tipli , WDD2120821A775464 Motor No'lu , Hasarlı araç,
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/11/2023 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati: 23/11/2023 - 14:11
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2023 - 14:11
26/10/2023 (İİK m.114/4)