Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/185 Esas 02/10/2024

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesinde bulunan 116 Ada, 7 parselde kayıtlı 53,50 m² sahalı kargir ev vasıflı taşınmazın hissedarları Manol oğlu Anderya MAVRİDİS, Vasil kızı Eleni MAVRİDİS, Nikola Kalamaryas oğlu DİMİTRİ'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/05/2012 tarih ve 2011/1062 Esas, 2012/608 K. sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edilmiştir.Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesinde bulunan 116 Ada, 7 parselde kayıtlı 53,50 m² sahalı kargir ev vasıflı taşınmazın hissedarları Manol oğlu Anderya MAVRİDİS, Vasil kızı Eleni MAVRİDİS, Nikola Kalamaryas oğlu DİMİTRİ'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/185 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur 02/10/2024