T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/287 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul ili, Sarıyer ilçesi,

MEVKİİ: İstinye Mah.

ADA NO: 371 ada,

PARSEL NO: 1 parsel,

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 52,23

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yeniköy Küddipo Surp Astravazin Ermeni Kilisesi Vakfı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/287 esas sırasında davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile davalı Yeniköy Küddipo Surp Astravazin Ermeni Kilisesi Vakfı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;davacı vekili; dava konusu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, 371 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın trafo yeri isabet eden 52,23 m²sine trafo yerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğinden 371 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın trafo yeri isabet eden 52,23 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın bedelinin 626.760,00 TL olarak takdir edildiği, idarenin satın alma talebine ilişkin tebligatın Yeniköy Küddipo Surp Astravazin Ermeni Kilisesi Vakfı'na tebliğ edildiği ancak süresi içerisinde başvurmaması nedeniyle; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, 371 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın trafo yeri isabet eden 52,23 m²sine trafo yerinin isabet ettiği taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesiuyarınca 626.760,00 TL kamulaştırma bedelinin tespitiyle, davalı Yeniköy Küddipo Surp Astravazin Ermeni Kilisesi Vakfı adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu hususları,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/10/2023