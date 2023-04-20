T.C. İSTANBUL 11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20 Nisan 2023

ESAS SAYISI: 2022/99 Esas

DAVALI NURCAN ÇOBAN

Cumhuriyet Mah. 5035 Sk. No:22 İç Kapı No:34 Yunusemre / Manisa

Davacı AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile davalı NURCAN ÇOBAN arasında düzenlenen 11.03.2020 tarihli 19.500,00-TL tutarlı kredi alacağına ilişkin olarak, davacı banka tarafından davalı aleyhine İstanbul 22. İcra Müdürlüğü'nün 2021/14001 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yapılan itiraz nedeniyle açılan itirazın iptali davasında;

DAVALI NURCAN ÇOBAN'a gösterilen adreste dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu tebliğ edilememiş ve davalının geçerli adresi de yapılan tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Aleyhine açılan işbu davada duruşmanın bırakıldığı 22/06/2023 günü, saat 11:30'da Mahkememize ait duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, aksi takdirde yokluğunda işlemlere devam edileceği, yapılacak olan duruşmada dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve def'iler hakkında karar verileceği, yargılamaya devam edilmesi halinde sulh için gerekli hazırlığı yapması gerektiği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca alınan 05.10.2022 tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/04/2023