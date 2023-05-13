T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2018/128 Esas

KARAR NO: 2019/266

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/04/2019 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Samir Almohamad ile ilgili dosyada katılan olan Jumabay ve Gulnar oğlu, 18/08/1991 doğumlu ZARIF JUMABAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10.05.2023