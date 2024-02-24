T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:00

Sayı: 2024/9 Esas

Konu: gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Saksağan Sokağında bulunan 1364 ada, 10 parsel sayılı 40,21 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/2 hisse maliki Dimitri kızı Anesti ve 1/2 hisse maliki Aleksandos kızı Pepena hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; DİMİTRİ KIZI ANESTİ ve ALEKSANDOS KIZI PEPENA hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/9 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.10/01/2024