T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:01

İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1128 Esas

KARAR NO : 2023/390

Davacı İSTANBUL TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 18/04/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

1-Davacının davasının KABULÜNE,

2-İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mah. 49 ada, 1 parselde kayıtlı arsa üzerinde bulunan çok katlı betonarme karkas binanın 2-3 ve 4. Katlarında bulunan 3-4 ve 5 numaralı bağımsız bölümlerin ortaklığının satış suretiyle giderilmesine,

3-Satışın bütün muhdesat ve takyidatları ile umuma açık ve aleni müzayede usulüyle YAPILMASINA, karar verildiğinden,

İş bu gerekçeli kararın ve Davalı Hasan GÜR, Davalı Ebubekir ÇALLI vekili Avukat Salih UÇAR, Davalı İhsan KÖSERECEP vekili Av. Yeşim DERE, Davalılar ENİS TAHSİLDAROĞLU ve DERYA TAHSİLDAROĞLU vekili Av. Kamil ELVERDİ, davalılar Ayşe Oruç, Mahmut Karadağ, Esma TIRPAN, Keziban Türkmenoğlu, Mehmet Selim KARADAĞ ve Zekeriya KARADAĞ vekili Avukat Müslüm Yağız ULUCA'nın istinaf dilekçelerinin tebliğ edilmesine karar verildiğinden, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.16/07/2024