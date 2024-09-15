T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.09.2024 - 00:00

Sayı: 2024/259 Esas Konu: Gaiplik İlanı

Davacı, ANİ TAKUHİ BEDİHİ'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği talep edilen Rozmari BUHARAİ (T.C. 52423463466 )'nin eşi, Rıza ve Hacı Hanım oğlu, 04/12/1305 (Miladi: 12/08/188) doğumlu. İran vatandaşı CEMAL KASIMZADE BUHARAİ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/259 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 05/09/2024