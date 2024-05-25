T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2013/212 Esas

KARAR NO: 2023/1085

Davacı, ERDEM OĞAN ile Davalılar , AHMET JOHN BEDİZEL, ASLI BEDİZEL, ESRA İNAN VİLLEGAS, HALİL SİNAN BAŞKENT, HÜSEYİN İNAN, JAN İNAN, MARİA DE PEREZ-CABRERO İNAN, MARK İNAN, MEHMET AHMET BAŞKENT, ÖMER FEYYAZ BAŞKENT, SANİYE NORENE BEDİZEL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizden verilen 12/10/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli kararın davalı Metin BEDİZEL mirasçıları Saniye Norene BEDİZEL, Ahmet John BEDİZEL ve Aslı BEDİZEL'e tebliğ edilmesine karar verildiğinden, davalıların adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.06/02/2024