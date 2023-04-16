T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

DOSYA NO : 2019/695 Esas

KARAR NO : 2022/563

Kasten Yaralamasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/11/2022 tarihli ilamı ileTCK'86/1 maddesi gereğince1 Yıl 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılansanık Uğur Kozluk hakkındaki kararNuri Osman ve Fındık oğlu, 23/03/1993 Fatihdoğumlu, Malatya, Pütürge,nüfusuna kayıtlıkatılan HASAN AKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğedilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayınlanan birgazetede veİnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.04.2023