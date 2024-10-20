T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ
Örnek No:51*
2024/23277 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23277 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.627.000,00
1
Taşıt
34KGY10 Plakalı , 2024 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 1.5 E TSI Tipli , DXD824876 Motor No'lu , WVWZZZCJ0RD010068 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Gri , YAPILAN KEŞİFTE ARACIN ANAHTARI MEVCUT OLDUĞU, ARACIN DIŞARIDAN VE İÇERİDEN İNCELENMESİNDE MOTOR ÇALIŞTIRILMIŞ, KİLOMETRE OKUNMUŞ, VİTES GEÇİŞLERİ YAPILMIŞ , ARACIN ÇALIŞMASINDA SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. SOL ARKA KAPI ÇAMURLUK ÇİZİK MEVCUT VE SOL ARKA ÇAMURLUK ÜSTÜ SÜRTME OLDUĞU, ARACIN KM 17.834 OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2024 - 10:51
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2024 - 10:51
Aracın bulunduğu adres: Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL