T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ
Örnek No:51*
2024/23992 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23277 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.599.000,00
1
Taşıt
34HZR257 Plakalı , 2023 Model , VOLKSWAGEN Marka , CADDY KOMBİ 2.0 TDI 122 STYLE DSG Tipli , DTR969322 Motor No'lu , WV1ZZZSK0RX045790 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Sarı , ARAÇTA YAPILAN KEŞİFTE ANAHTAR OLMADIĞI BU NEDENLE ARAÇ DIŞIRIDAN KISMİ ŞEKİLDE İNCELENMİŞTİR. ARACIN GENEL OLARAK İYİ DURUMDA OLDUĞU KABİN VE KAPORTANIN İYİ DURUMDA OLDUĞU, ÖN TAMPON SOL KÖŞEDE ÇİZİK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2024 - 11:06
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2024 - 11:06
Aracın bulunduğu adres: Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL