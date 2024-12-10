T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:00

Örnek No:51*

2024/28972 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28972 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.345.000,00 1 Taşıt 34GNU252 Plakalı , 2023 Model , VOLKSWAGEN Marka , CRAFTER PANELVAN 2.0 2+1 LWB HR 140 3.5 T COMFORD Tipli , DNA306903 Motor No'lu , WV1ZZZSY5P9048626 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Beyaz , ARACIN DIŞARIDAN YAPILAN İNCELEMEDE SAĞ KAPIDA ÇİZİK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ARACIN SORĞUSUNDA 2 ADET HASAR KAYDINA RASTLANDIĞI , ARACIN ANAHTARININ MEVCUT OLDUĞU, ARACIN ÇALIŞTIĞI , MOTOR VE ŞANZIMANAKSAMINDA BİR SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. DETAYLI BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU SATIŞ İLANINA EKLENMİŞTİR.





Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2025 - 11:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/01/2025 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 23/01/2025 - 11:01

Aracın bulunduğu adres : Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL