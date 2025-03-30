T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/12283 ESAS 27/03/2025
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12283 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.600.000,00
1
Taşıt
34HUT311 Plakalı , 2023 Model , AUDI Marka , Q3 Tipli, DXD911339 Motor No'lu , WAUZZZF30R1070184 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Beyaz , Aracın bilirkişi incelemesinde aracın genel görünümünün iyi durumda olduğu, araç çalıştırıldığında aracın gösterge panelinde arıza lambalarının yanmadığı görülmüş, Aracın jantlarının çelik, lastik diş derinliğinin iyi durumda olduğu, Aracın kontak anahtarının olduğu, .Aracın genel görünümünün normal durumda olup, muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, araç Km 18.592 Olduğu görülerek tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/04/2025 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2025 - 11:54
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/05/2025 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati: 28/05/2025 - 11:54
Aracın Bulunduğu Adres: Tarabya Mah. Şalçıkır Cad.No: 41 Sarıyer/İSTANBUL