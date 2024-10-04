T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/519 Esas

DAVALI: HİLMİ ÖNDER ÖZTÜRKLEVENT

Mahkememizde açılan Kıymet Takdirine İtiraz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Davalı Hilmi Önder ÖZTÜRKLEVENT adına bilirkişi raporunu ekli davetiye çıkarılmış olup adı geçen davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 31/03/2023 tarihinde keşif yapıldığı, bilirkişiler tarafından düzenlenen müşterek bilirkişi raporu ile; "Emsaller ile dava konusu taşınmazın üstün/eksik yönleri bakımından yapılan karşılaştırma ve emsallerin satış aşamasında oluşu, dava konusu taşınmaza geniş kapsamlı tadilat gerektiği, pazarlık payı bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak; keşif tarihi itibari ile dava konusu taşınmazın m2 bedeli 30.000,00 TL./m2 hesap ve takdir edilmiştir. 31.03.2023 Keşif Tarihi itibari ile taşınmazın piyasa rayiç değeri; 30.000,00 TL./m2 x 504,00 m2 = 15.120.000,00 TL. olarak hesap ve takdir edilmiştir. 08.03.2022 Dava Tarihi itibariyle taşınmazın değeri; 15.120.000,00TL. x (1334,6/2168,07)= 9.307.426,00 TL. olarak hesap ve takdir edilmiştir." şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Duruşma Günü: 17/12/2024 günü saat: 10:45'da bırakılmış olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ile birlikte bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.