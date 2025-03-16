T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/406 Esas

KARAR NO: 2025/140

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/02/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Omar ve Hayat oğlu, 1984 doğumlu, YAKUP ABDURRAHMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.03.2025