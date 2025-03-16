T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/326 Esas

KARAR NO: 2022/661

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/12/2022 tarihli ilamı ile TCK 151/1 maddesi gereğince 5.000 TL Adli para cezası ile cezalandırılan Mohammed ve Fatıma kızı, 1992 cezair doğumlu MOHAMMED REDA OUSSAID, tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.03.2025