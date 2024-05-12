T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2020/633 Esas

KARAR NO: 2024/120

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/02/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Muhamed Abu Ahmed ve Nasera oğlu, 1997 doğumlu, NACEREDDINE HASSIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.05.2024