T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/198 Esas

KARAR NO: 2023/633

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verilen Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Karaoğlanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı GALİP SABANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.06.2024