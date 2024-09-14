T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/1139 Esas

KARAR NO: 2024/401

Davacı Gülüzar Gedük vekili tarafından Mehmet Gedük aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın kesinleşmesi için ilan edilmesine karar verilmekle;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile Giresun ili, Alucra İlçesi, Demirözü Mah, Cilt No:23, Hane No:28, BSN:44'de nüfusa kayıtlı Ali ve Fatma oğlu Demirözü 03/03/1957 doğumlu 38647359960 TC. Kimlik numaralı MEHMET GEDÜK'ün 02/10/1994 tarihinden itibaren TMK.32.md.uyarınca GAİPLİĞİNE dair 19.03.2024 tarihinde karar verildiği, gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.14.08.2024

GAİP TC KİMLİK NO : 38647359960

ADI SOYADI : MEHMET GEDÜK

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 03/03/1957

DOĞUM YERİ : DEMİRÖZÜ