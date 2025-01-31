Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/1525 Esas 14/01/2025

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANEN DUYURULUR

OSMAN PEKÇAKIR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mah/Köyü, Cilt No : 11, Hane No : 653'de nüfusa kayıtlı, Haşim ve Hatice'den olma, 01/11/1926 doğumlu ve 10458117502 T.C. Nolu Muris MUSTAFA SADRETTİN ANAR' ın 13/02/2023 tarihinde vefat ettiği, bugüne kadar yapılan araştırmalarda kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla,

TMK MADDE 594: "Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır."

Mirasçı MUSTAFA SADRETTİN ANAR'ın kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK' nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.14/01/2025