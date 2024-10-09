T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/67 ESAS

DAVACI: SEMRA ERBAY-15734386658 - 15 HEAVEN TREE CLOSE N1 2PW N1 2PW LONDRA / İNGİLTERE

VEKİLİ: Av. BARIŞ TAN - [16371-73083-45338] UETS

DAVALI: PATRICK CHRISTOPHER OREILLY-

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/02/2025 günü saat: 13:30 tahkikat duruşması olarak belirlenmiş olup "7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğin geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR ve ilanen tebliğ olunur."İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.03/10/2024