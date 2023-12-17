T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

DOSYA NO: 2022/459 Esas

KARAR NO: 2023/409

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Erkan ve Yadigar oğlu, 19/04/2003 doğumlu, Bursa, Merkez, Çekirge mah/köy nüfusuna kayıtlı İSMAİL ADIKAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETELERDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.12.2023