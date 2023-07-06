T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2015/229 Esas
KARAR NO: 2023/21
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2,53 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2,53 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA cezası ile cezalandırılan Ochirbat ve Olzii oğlu, Ulanbator 1989 doğumlu, GANTULGA OCHİRBAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTELERİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.06.2023