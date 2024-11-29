Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C.İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/1507 Esas

2. İ L A N

T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar MERVE ÖZER, YASEMİN GÜRSU'nun mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 49432613754 TC kimlik numaralı RASİM ve MUNİRE'den olma 03/03/1923 Bor doğumlu MEMNUNE SARKUT hakkında bilgi ve malümatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesininin 2023/1507 esas sayılı dosyasını bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur. 08/07/2024