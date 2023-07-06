T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

Dosya No: 2022/14

Karar No: 2022/450

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 06/12/2022 tarih 2022/14 esas 2022/450 karar sayılı kararı ile sanık Mustafa oğlu 1980 doğumlu Engin Kaygusuz'un atılı suçtan mahkumiyetine karar verildiği, gerekçeli kararın bildirilen adreslerde sanığa tebliğ edilemediği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazıda adresinde bulunamadığının bildirildiği, dosyada başkaca da adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı yüzbinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstinaf yolu açık olmak üzere istinaf isteminde bulunulabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 04/07/2023