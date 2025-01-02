T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:01

İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/778 Esas

KARAR NO : 2024/1114

Davacı Havva YILDIZ tarafından davalı Cafer YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının 05/11/2024 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"...1-Davanın KABULÜ ile; Sivas İli, Zara İlçesi, BÜYÜKKÖY Mahallesi, Cilt:41 , Hane:39 , BSN:44 'de nüfusa kayıtlı, Ş...R ve H....Ekızı/oğlu, ORDU ../../1969 doğumlu, 609.....374 TC kimlik nolu, HAVVA YILDIZ ile aynı yer nüfusu BSN:22 'de kayıtlı, YUSUF ve MELEK kızı/oğlu, ZARA ../../1963 doğumlu, 610.....164 TC kimlik nolu, CAFER YILDIZ 'in T.M.K'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç ile 9 adet kapalı tebligat masrafı olan 406,00 TL olmak üzere toplam 567,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Dosyada adli yardım kararı verilmiş olmakla suç üstü ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 2 adet ilanen tebligat gideri olan 24.576,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,..."karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.27/12/2024