T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/53 Esas

KARAR NO : 2023/1319

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2023 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS, 3 YIL 7 AY 22 GÜN BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Durmuş ve Filiz oğlu, 04/07/1997 doğumlu, Kars, Merkez, Ortakapı nüfusuna kayıtlı sanık ONUR KELEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024