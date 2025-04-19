Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/1330 Esas

KARAR NO: 2023/484Karar

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Sanık Doğan ERGİER hakkındaki ilam müşteki AIDA MEHMANDOUST tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği sayılan günden itibaren iki haftalık yasal süre içerisindeİstinaf başvuru yolu açık olmak üzerekarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.04.2025

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/1330 Esas

KARAR NO : 2023/484

C.SAV.ESAS NO : 2022/50881

MÜŞTEKİ: AIDA MEHMANDOUST , Ali ve Kobrn kızı, 1991 İran Doğumlu

SANIK: DOĞAN ERGİER, SALAHATTİN ve NAZLI oğlu, 07/03/1968 ADANA doğumlu,

SUÇ: Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 14/11/2022

UYGULANAN KANUN MAD: Türk Ceza Kanunu 142/2.h.1

VERİLEN CEZA MİKTARI: 5 YIL HAPİS, 5 YIL BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 5 YIL MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)

KARAR TARİHİ: 04/04/2023