T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

ESAS NO: 2021/585 Esas

DAVALILAR ADEM MUTLU 19 Mayıs Mahallesi Manolya Sokak Demir Ağa Apt No 11/12Büyükçekmece/ İSTANBUL

Davalı Adem Mutlu'ya dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, bu defa ön inceleme zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Ön İnceleme tensip tutanağı gereğince duruşma günü olan 13/06/2023 saat: 11:55 de mahkememiz duruşma salonundahazır bulunmanız, HMK 139 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,delil listesi sunmanız, başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan biriningelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca, tahkikat bitiminin ardından HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.