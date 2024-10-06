T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:00

Dosya Esas No: 2023/412 01.10.2024

Dosya Karar No: 2024/265

Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 07/06/2024 tarih ve 2023/412 esas, 2024/265 sayılı kararı ile sanık İlhan Toprak hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-L-son, 62, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 133.320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi nedeniyle,

SANIK İLHAN TOPRAK- Tc No:53080407658, Fehim ve Ferica oğlu, 05/05/1982 doğumlu, Siirt, Tillo, Fakirullah nüfusuna kayıtlı

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan istinaf dilekçesiözetlerini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve katılan İbrahim Yavuz müdafi Av. Eldar Aydın'ın 02/07/2024 tarihli istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.