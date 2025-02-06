Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No: 2020/96

Karar No: 2024/423

Resmi Belgede Sahtecilik ve Tacir, Şirket Yönetimi, Şirket Yetkilisi İle Kooperatif Yöneticilerinin Ticari, Kooperatif Faaliyetleri Kapsamında Bilişim Sistemlerinin, Banka, Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından Mahkememizin 11/10/2024 tarih ve 2020/96 esas, 2024/423 sayılı kararı ile sanık Sadettin Dolu hakkında atılı suçlardan CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine karar verilmiş olup, karar sonrası müşteki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş vekili Av. Ahmet Zeki Pamuk14.10.2024 tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunmuş olmakla,

SANIK SADETTİN DOLU, Selahattin ve Gülhanım oğlu, 10/10/1980 ŞİRAN doğumlu, GÜMÜŞHANE, ŞİRAN, Akyayla mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:35356506722

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin veistinaf dilekçesini içerir bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve müşteki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş vekili Av. Ahmet Zeki Pamuk 14.10.2024 tarihli istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30.01.2025