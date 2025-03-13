Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/1011 Esas KARAR NO: 2024/715

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile TCK. Nun 86/2-1. cümle ve CMK' Un 251/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 Yıl Denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup verilen kararın tüm aramalara rağmen Omar ve Heba oğlu, 18/12/1997 doğumlu, sanık MOHAMAD MURJAN ALHALBOUNI'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 10.03.2025