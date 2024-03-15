T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/397 Esas 06/03/2024

İ L A N D I R

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Keçeci Piri Mahallesi, 193 Ada, 4 parsel, 13,02m² yüzölçümlü, kargir dükkan vasıflı taşınmazın 10/240 pay sahibi İSAK, 10/240 pay sahibi RAŞEL, 8/240 pay sahibi İLYA, 8/240 pay sahibi ESTER, 8/240 pay sahibi RAHEL, 8/240 hisse maliki SARA, 8/240 hisse maliki MARYAM, 5/240 hisse maliki YAFET ve 5/240 hisse maliki ESTER'i tanıyan bilen olmamasından dolayı payları itibari ile hazine menfaati bulunduğundan 3561 sayılı yasanın 2.maddesi ve MK 427.maddesi gözetilerek yönetim yönünden İstanbul Defterdarının Kayyım olarak atanmasına karar verilmiş olduğu, söz konusu taşınmazın kayyımla idare süresinin 28/09/2021 tarihinde dolduğu anlaşılmakla malvarlığının kayyım ile 10 yıl resmen yönetildiğinin nazara alınarak 4721 sayılı yasanın 588. Maddesi gereğince dava konusu taşınmazın zikrolunan hissedarlarının gaipliğine ve İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Keçeci Piri Mahallesi, 193 Ada, 4 parsel, 13,02m² yüzölçümlü, kargir dükkan vasıflı taşınmazın 10/240 pay sahibi İSAK, 10/240 pay sahibi RAŞEL, 8/240 pay sahibi İLYA, 8/240 pay sahibi ESTER, 8/240 pay sahibi RAHEL, 8/240 hisse maliki SARA, 8/240 hisse maliki MARYAM, 5/240 hisse maliki YAFET ve 5/240 hisse maliki ESTER'in hisselerinin hazine adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin Mahkememizin 2022/397 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.