T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/396 Esas 03/06/2024

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı, KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Şehit Muhtar Mahallesi, 382 Ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hisse maliki Stefanos oğlu Stefanos Sossinis'in ortada bulunmaması nedeniyle İstanbul 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/06/2012 tarih ve 2011/943 Esas 2012/853 sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idaresi 10 yılı aştığından M.K.'nun 588. Maddesi gereğince taşınmazın 1/4 hisse maliki Stefanos oğlu Stefanos Sossinis'in gaipliğine, adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Maliye hazinesi adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren Mahkememizin 2022/396 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.