T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/394 Esas 03/06/2024

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı, KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi, Yahyakahya Mahallesi, 874 Ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hisse maliki Zehra kızı Nadire ve 1/3 hisse maliki Zehra oğlu Ziya'nın ortada olmaması ve tanıyan/bilen olmaması nedeniyle İstanbul 11.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/06/2012 tarihli 2011/1152 Esas ve 2012/867 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğundan M.K.'nın 588. maddesi gereğince dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi, Yahyakahya Mahallesi, 874 Ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hisse maliki Zehra kızı Nadire ve 1/3 hisse maliki Zehra oğlu Ziya'nın gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren mahkememizin 2022/394 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.