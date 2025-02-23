T.C. İSTANBUL 19. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/145 Esas

DAVALI: SAYYED ABBAS RASOOLI Bağlar Mah. Lale Sk. No:19 D:2Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Sevgi Rasoolı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye ile çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiştir. Bu nedenle ön inceleme duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sulh için hazırlık yapmanız, 30/04/2025 günü saat 10:50'de duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.