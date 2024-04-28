T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 28.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/78 Esas

KARAR NO: 2024/77

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı Sanık Ahmet Faruk ASLAN ve SSÇ Tuncay YETKİN'in mahkumiyetine karar verildiği, karar gereğince olayın müştekisi olan Marcus Eugene JOHN tam aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ve Sanık Ahmet Faruk ASLAN Müdafii Av. Murat FIRATOĞLU'nun İstinaf Başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.17.04.2024