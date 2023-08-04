T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023

Sayı: E.41256774-2023/2-Ceza Dava Dosyası 06.07.2023

İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2023/2 Esas sayılı dosyasında Müşteki EMFA OFİS KIRTASİYE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ BARKOD VE TEKSTİL MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından sanık NURMAN KIKABIDZE aleyhine; TÜRKİYE İŞ BANKASI 1002 AKSARAY/İSTANBUL Şubesine ait 2033900 seri nolu, 20/10/2022 Keşide tarihli, 325.400 TL bedelli çeke ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 25/09/2023 günü saat 10:05'e bırakılmıştır.CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık NURMAN KIKABIDZE(VATANDAŞLIK NO: 18A****99)'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.