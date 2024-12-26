Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/639 Esas

Davacı SERAP GENÇ ile davalı NİHAT GENÇ arasındaki Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Ali ve Ayşe oğlu, 1973 doğumlu davalı NİHAT GENÇ'e dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili Serap GENÇ ile davalı Nihat GENÇ'in 06.05.1994 tarihinde Münih Türk Başkonsolosluğu nezdinde 94-108 evlilik kayıt numarasıyla evlendiklerini, ancak sonrasında evliliklerinin akamete uğraması nedeniyle tarafların 13.09.2022 tarihli sözlü duruşma üzerine 11.10.2022 tarihinde Ingolstadt Yerel Mahkemesi'nin 001 F 1492/21 dosya numarası üzerinden verilen karar ile boşandıklarını, 22.11.2022 tarihinde kesinleştiğini, kesinleşen bu ilamın onandığını ve apostil şerhinin de alındığını, boşanmaya dair yabancı mahkemece verilen ve kesinleşen kararın yeminli mütercime tercüme ettirildiğini ve apostil şerhinin de mevcut olduğunu, Ingolstadt Yerel Mahkemesi'nin 11.10.2022 tarih ve 001 F 1492/21 sayılı boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizini, yargılama gideriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı NİHAT GENÇ'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı H.M.K.'nın 128 ve 317/2. maddesi gereğince iki haftalık süre içerisinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, H.M.K'nın 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği hususunun tebligat yerine, geçerli olmak üzere davalı NİHAT GENÇ'e ilanen tebliğ olunur.