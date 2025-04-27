T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2021/438

Karar No: 2024/30

Mahkememizin 11/01/2024 tarih, 2021/438 Esas, 2024/30 Karar sayılı kararı ile sanık, 26/12/1974 Tbılısı doğumlu (Pasaport No:151A19184) Gıorgı SANADIRADZE'nin Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçuna ilişkin Mahkememizde yargılandığı davada hakkında 213 Sayılı Yasanın 359/b maddesi uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yine 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmenbulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğolunur. 21/04/2025