T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/261 Esas

KARAR NO: 2023/281

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 2 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık SAMİR AHMAD (Ahmad ve Samira oğlu, 1998 SURİYE doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 08.08.2024