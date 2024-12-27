Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/343 Esas 20/12/2024

Konu : gaiplik

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Hacıahmet Mahallesi, Ermeydanı Caddesinde bulunan 1191 ada, 21 parsel sayılı91,40 m2 sahalı, arsa vasıflı taşınmaz malın2/3hisse malikiSalihoğlu Fuat ve 1/3 hisse maliki Salih kızı Refia'nın gaip oldukları bildirildiğinden kendilerine bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/343 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 20/12/2024