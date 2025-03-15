Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/214 Esas

Kon : 2.

İRAK DÖKAMANTO, KLARİSE LEON ELFASE

MALİYE HAZİNESİ ile İRAK DÖKAMANTO, KLARİSE LEON ELFASE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Kendilerinden uzun süredir haber alınamayan (İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2994 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın tapu malikleri İRAK DÖKAMANTO, KLARİSE LEON ELFASE'nin) gaip oldukları bildirildiğinden kendilerinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendileri ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/214 E. sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 07.03.2025