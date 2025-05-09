Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/524 Esas

DAVALI: ADEN PARK RESTORAN ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN:0071002397)

Davacı Perador A.Ş ile davalı arasında görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle tarafların ticari defterleri üzerinde 20/06/2025 günü saat 14.30'da mahkememiz duruşma salonunda bilirkişi incelemesi yapılacaktır.

Davalının ticari defterleri mazeretsiz ibraz edilmez ise davacının defterlerine itibar olunabileceği, inceleme gününün kesin olduğu hususlarının ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı davalı tarafa ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 30/04/2025